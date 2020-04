Samp, Viviano: Tornare alla Samp? Tutto è possibile

Voci di mercato parlano di un Viviano possibile rientro in maglia blucerchiata dopo un periodo difficile.

Ecco le sue parole rilasciate ai media.

“A parte un anno alla Sampdoria dove abbiamo rischiato la retrocessione, tutte le altre sono state soddisfacenti. In blucerchiato abbiamo fatto pure i preliminari di Europa League, ma forse sarebbe stato meglio non farli visto cosa abbiamo combinato. A Bologna due salvezze tranquille, alla Fiorentina ho fatto bene. Con lo Sporting non è stata un’esperienza, mi sono trovato bene con la gente. Paradossale non aver mai giocato e sentirsi chiedere scusa per la situazione dai tifosi. Fosse stato per me neanche sarei andato via dalla Sampdorai. Tornare? Vediamo. Mi scrivono anche un sacco di tifosi del Cagliari, lo so che mi vogliono bene. Se vado in Sardegna, sicuramente sono un idolo perché li faccio sempre vincere”. C’è anche un’altra possibilità, quella di Viviano ‘vice’: “Non escludo di poter ricoprire anche questo ruolo. È logico che per il mio carattere potrebbe essere difficile pensare ad avere uno come Viviano che ti fa il secondo”.