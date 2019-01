Genoa, Marchetti verso l’Empoli nell’affare Krunic

Escluso dal ritiro in Spagna Federico Marchetti, visto l’arrivo anche del brasiliano Jandrei, potrebbe lasciare dopo quattro mesi il Genoa per andare ad accasarsi altrove e cerca la continuità mai trovata a Genova.

L’ultima voce vede l’ex portiere della Lazio interessare all’Empoli di Beppe Iachini che cerca una soluzione d’esperienza per la propria porta.

L’idea del Grifone potrebbe essere quella di inserire l’ex azzurro nella trattativa per portare Krunic in rossoblù, abbattendo in questo modo la richiesta toscana per il proprio mediano di ben 11 milioni di euro, ritenuta inaccettabile dalle parti di Villa Rostan. Una soluzione questa che potrebbe accontentare un pò tutti.

fc