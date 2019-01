Genoa, Bertolacci in arrivo a giugno a parametro zero

Il mercato del Genoa continua ad essere frizzante come al solito, il Presidente Enrico Preziosi è attivissimo per allestire la squadra che vuole mister Prandelli.

Ufficializzato l’arrivo del terzino Pezzella dall’Udinese il direttore generale del Grifone Perinetti sta studiando rinforzi anche per la mediana.

Sempre più ricorrente la voce di un ritorno di Bertolacci, inutilizzato dal Milan di Gattuso. In scadenza di contratto l’ex Lecce sembra aver sottoscritto già un pre accordo per tornare in rossoblù a giugno a parametro zero. Ora Perinetti sta lavorando per cercare di far arrivare il centrocampista già in questa finestra di mercato invernale di gennaio per regalare un rinforzo immediato al proprio allenatore.

