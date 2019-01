Mercato Samp, Balotelli si è offerto a Ferrero

Samp alla ricerca di un rinforzo di lusso per cercare l’assalto all’Europa e l’attacco è il reparto che potrebbe subire qualche variazione, specie se Defrel dovesse partire in direzione Londra, West Ham e Fulham nella corsa all’ex Cesena.

La voce è di quelle che faranno discutere, e che ricorre molto spesso nei pressi di Corte Lambruschini ovvero la possibile volontà del bad boy Mario Balotelli di approdare sotto la Lanterna blucerchiata.

Supermario sembrava destinato, dopo la rottura con il Nizza,a rimanere in Ligue 1 andando al Marsiglia, ma Rudi Garcia, tecnico dell’OM, sembre aver bloccato l’operazione. Ecco allora l’ipotesi del ritorno in serie A: Parma Bologna e proprio al Samp sarebbero state contattate per riabbriacciare Balotelli in Italia. Se son rose fioriranno.

fc