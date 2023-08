Genoa, Malinovskji: Orgoglioso di rappresentare questa città

Ruslan Malinovskyi è tornato a giocarsi il campionato di Serie A in Italia dopo la parentesi francese con il Marsiglia. Il fantasista ucraino ex Atalanta ha scelto il neopromosso Genoa per rilanciarsi.

Queste le sue dichiarazioni pubblicate sui canali social del “Grifone”:

“Prima di tutto sono molto contento ritornare nel campionato che conosco molto bene. L’Italia è la nostra seconda casa. Grazie a voi per la fiducia. Sono molto orgoglioso di rappresentare questa bellissima città, una squadra con grande storia. Forza Genoa!”.

Ora dovrà prendersi il Grifone sulle spalle aiutando Retegui a cercare la via della rete aspettando anche Messias.