Sudtirol-Spezia 3-3, Alvini: Concesso troppi agli avversari

Al termine del pareggio in trasferta contro il Südtirol, il tecnico dello Spezia Massimiliano Alvini commenta così la prestazione della sua squadra.

“Venire qua, segnare tre gol e farsi riprendere con due rigori e un calcio d’angolo significa che qualcosa di troppo abbiamo concesso. Va dato merito a loro, perché sono stati bravi a riprenderla, da parte nostra invece bisogna sottolineare che siamo stati bravi a fare la partita sempre, in ogni momento del match, senza però riuscire a chiuderla.

Siamo partiti benissimo, andando subito in vantaggio, poi abbiamo smesso di fare quello che sappiamo fare bene, come l’atteggiamento aggressivo che ci porta ad andare in pressione alta. Abbiamo concesso alcune situazioni in cui dovevamo fare meglio, come l’episodio del primo rigore, ma nonostante questo subito dopo il pari, a testa bassa, siamo riandati in vantaggio. Il secondo e terzo gol erano poi assolutamente evitabili, non mi è piaciuto l’atteggiamento in quelle circostanze, abbiamo giocato con troppa superficialità in alcuni momenti, dovevamo riuscire ad azzannare la partita una volta in vantaggio, questo è quello che ci è mancato principalmente.

Chiariamo il fatto che comunque è un risultato positivo, perché era una trasferta difficile, abbiamo fatto una buona partita che avremmo meritato di vincere, in cui abbiamo però commesso errori, ma questo è normale. Anche l’arbitro non era forse nella sua giornata migliore, anche lui ha commesso errori, ma tutto questo fa parte del gioco e non voglio aggiungere altro.

Abbiamo concesso qualche cosa, ci sta, in certi momenti abbiamo fatto una copertura diversa rispetto a quello che sappiamo fare, poi ci sta venire qua e prendere qualche giocata da giocatori del calibro di Casiraghi o Rover, questa è una squadra che ha sfiorato la Serie A nella scorsa stagione, il peccato è non avere avuto continuità nella fase di pressione e copertura.

Non è stata affatto presunzione, è stata una partita appassionante, sia chiaro ho visto un bello Spezia, che ha giocato con un’idea precisa in campo, che ha dominato la partita nel gioco, in uno stadio diffiicile; loro sono stati bravi a sfruttare i nostri errori e da lì nasce questo pareggio, ma la prestazione è stata positiva oggi, su questo non ci piove”.