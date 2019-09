Genoa, l’ex Gasperini: Sfideremo un Grifone motivato

Una sfida bellissima, piena di contenuti e di pathos. In campo come in panchina. Prima del debutto in Champions League, l’isola felice dov’è approdata l’Atalanta per un’impresa tutta da applaudire, per il tecnico dei nerazzurri e grande ex, Gian Piero Gasperini, si profila la partita di domenica al Ferraris. “Forse oggi come oggi il Genoa è la squadra più motivata di tutte” ha dichiarato in un’intervista su L’Eco di Bergamo. “Ha fame dopo i momenti magri vissuti nel recente passato, e l’ambiente è esaltato”. Improbabile pensare a un turn-over funzionale alla trasferta con la Dinamo Zagabria. “In Croazia sarà decisivo incominciare bene”.

