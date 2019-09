Genoa, abbonamenti vicini a quota 18.000

Tra cinque giorni termina la Campagna Abbonamenti 2019/20. E’ l’ultima chiamata in relazione ai posti in Gradinata Sud, Distinti e Settore 5, per sottoscrivere le tessere annuali. Sabato 14 settembre si chiude, senza più possibilità di proroghe come accaduto invece dopo il successo con la Fiorentina. Nel mirino c’è quota 18mila abbonati, raggiunta la scorsa stagione e distante poche centinaia di unità. Forse la distanza è colmabile. Gli abbonamenti sono acquistabili al Ticket Office del Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4 (aperto dalle 10 alle 19, richiedibili le tessere del tifoso), presso le ricevitorie autorizzate, su www.sport/ticketone.it e il call center.

