Mister Nicola presenta la sfida alla Lazio importante per la corsa salvezza del suo Genoa.

“Servirà un Genoa over the top. Vi ricordate? Come nel film, dove il protagonista combatte con un avversario grande il doppio di lui”

“In settimana avevo avuto l’occasione di poter inquadrare la gara che ci aspetta domani, usando il termine di stress-test, cioè la prova di uno scenario il più complesso possibile, che ci darà la possibilità di valutare quanto siamo squadra, e dove e quanto possiamo ancora migliorare”.

“Incontriamo l’avversario forse più forte in questo momento, ufficialmente in lotta per lo scudetto. Dobbiamo produrre una prestazione positiva, non ci basterà solo essere tenaci, attenti e qualitativi. Non vale solo per noi, parlo di tutto l’ambiente Genoa. I miei battiti cardiaci mi fanno capire che si tratta di una grande opportunità di crescita per tutti noi”.