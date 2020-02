Genoa-Lazio, Schone tenta il recupero per il lunch match

Tutti in ritiro. Pronti ad affrontare la partita con la squadra più in forma, la Lazio, senza sconfitte da 19 incontri nello score di campionato. La vigilia è stata filtrata dalle valutazioni nella rifinitura a Pegli. Attivazione, schemi, partitella e palle inattive da programma, in una temperatura primaverile, prima di lasciare l’impianto e ritrovarsi in ritiro per lo spuntino di metà pomeriggio. Alla lista degli assenti si è aggiunto Pinamonti. Il centravanti titolare dell’Italia U20 al Mondiale è stato costretto al forfait, le alternative in rosa offrono altre opportunità. All’allenamento hanno preso parte due ragazzi delle giovanili: il difensore Pascali e il centrocampista Zielski. Con la squadra il ds Marroccu e il club manager Rossi.

Convocati – 1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 10 Falque, 13 Ichazo, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 19 Pandev, 20 Schone, 22 Marchetti, 23 Destro, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 55 Masiello, 65 Rovella, 85 Behrami, 92 Soumaoro.