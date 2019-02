Genoa-Lazio, Bessa: Reazione importante

L’ingresso di Daniel Bessa ha dato un contributo pesante per la vittoria in rimonta contro la Lazio. Il centrocampista brasiliano ha portato qualità al centro, riuscendo a lavorare con pulizia un grande quantitativo di palloni. “Nel secondo tempo abbiamo spinto tanto, abbiamo avuto una reazione decisamente importante. Nel primo non avevamo fatto male, purtroppo però abbiamo pagato cara una disattenzione. Sentivamo questa partita in maniera particolare. Eravamo a caccia di una svolta, e questa è la dimostrazione che se mettiamo in campo lo spirito che ci contraddistingue possiamo giocarcela con tutti. E’ dal risultato con l’Empoli, il primo di questa serie positiva, che stiamo facendo bene anche se si può sempre migliorare. E’ un successo meritato contro una squadra forte come la Lazio”.