Genoa, la carica dei 9 mila per la sfida salvezza contro l’Empoli

Novemila titoli di accesso già acquistati. A due giorni e mezzo dalla partita con l’Empoli (ore 12:30), si scalda la prevendita del Genoa per colorare il Ferraris e sostenere la squadra.

La politica dei prezzi popolari, voluta dalla proprietà per incentivare la partecipazione maggiore possibile, non sta cadendo nel vuoto. E’ iniziata intanto la vendita libera e aperta a tutti, senza necessità della tessera del tifoso. Cinque euro per entrare in Gradinata Sud, con una promo rivolta agli Under 14 per l’accesso gratuito. Posti di Gradinata Nord andati già esauriti. E affluenza sostenuta per la prevendita al Ticket Offìce del Genoa Store (via XII Ottobre 43r., orario 10-19) in servizio pure nella giornata di domenica. I biglietti sono disponibili anche su www.sport.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate.

PREZZI: Tariffa Intera (*Ridotta U.16)

Tribuna Inferiore: € 39 (*20)

Distinti: € 18 (*9)

Gradinata Nord: € 9

Gradinata Sud: € 5

Promo U.14 per la Gradinata Sud al Ticket Office del Genoa Store: per ogni titolo di accesso (tariffa intera) acquistato un biglietto U.14 omaggio