Spezia, i precedenti della sfida contro la Juventus

La Juventus ha vinto tutte le tre partite di Serie A disputate contro lo Spezia, realizzando sempre almeno tre gol: 10 reti totali per i piemontesi, nessuna squadra ha segnato di più contro i liguri nella competizione.

La Juventus è, con la Lazio, una delle uniche due squadre ad aver sempre battuto lo Spezia in Serie A (tre vittorie su tre sfide).

Juventus e Spezia si sono incontrate anche in Serie B: un pareggio nella gara di andata e una sconfitta per i piemontesi nell’ultima partitagiocata nella competizione.

PRECEDENTI IN CASA DELLA JUVENTUS

L’unico confronto in Serie A tra Juventus e Spezia in casa dei bianconeri risale al 2 marzo 2021 ed è stato vinto dai bianconeri con il punteggio di 3-0 grazie alle reti di Morata, Chiesa e Ronaldo.

L’unico successo dello Spezia sulla Juventus in cinque confronti complessivi tra Serie A e Serie B è arrivato proprio a Torino: 2-3 nel campionato cadetto il 10 giugno 2017 con gol di Trezeguet e Bianco per i piemontesi, l’autogol di Boumsong e le reti di Guidetti ePadoin per i liguri.

Lo Spezia non ha mai segnato un gol a Torino in Serie A: pareggio per 0-0 contro il Torino il 16 gennaio 2021 e sconfitta per 3-0 contro la Juventus il 2 marzo 2021.