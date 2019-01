Genoa, la carica dei 400 tifosi rossoblu a Empoli

Non saranno pochi i supporter a seguire il Grifone a Empoli, nonostante l’orario e la collocazione feriale della partita che chiude il programma della 21ma giornata.

Saranno circa 400, infatti, i tifosi in partenza dalla città della Lanterna per prendere posto nel settore ospiti. La chiusura della prevendita è fissata domenica alle 19, presso le ricevitorie del circuito VivaTicket e on-line (solo per la tariffa intera) sul sito di riferimento www.vivaticket.it.

E’ in corso intanto al Ticket Office del GMS (chiuso lunedì) la prevendita per Genoa-Sassuolo in calendario domenica 3 febbraio (ore 15).

I titoli di accesso da lunedì, ore 10, saranno disponibili anche nei punti Ticketone e sul sito www.ticketone.it.