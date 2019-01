Empoli-Genoa: 22 convocati, prima per Sturaro e Sanabria

Sono ventidue i giocatori presenti nella lista dei convocati per la sfida con l’Empoli, diramata al termine dell’ultimo allenamento effettuato a Genova, prima della partenza a bordo della Freccia Rossoblù. Prime convocazioni per una partita ufficiale con il Grifone per il portiere Jandrei, il centrocampista Sturaro e l’attaccante Sanabria. Tra i non convocati, oltre a Favilli non al meglio, anche il difensore Lisandro Lopez. Questa la lista comprensiva dei numeri di magli assegnati: Gunter (3), Criscito (4), Romulo (8), Sanabria (9), Kouamé (11), Pezzella (13), Biraschi (14), Romero (17), Rolon (18), Pandev (19), Lazovic (22), Bessa (24), Vodisek (25), Dalmonte (26), Sturaro (27), Pereira (32), Lakicevic (33), Veloso (44), Medeiros (45), Zukanovic (87), Jandrei (93), Radu (97).