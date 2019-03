Sono già quasi mille i biglietti venduti per la sfida con l’Inter, per il turno infrasettimanale di campionato in calendario mercoledì 3 aprile allo stadio Ferraris (ore 21).

Non sussistono limitazioni alla vendita anche per i residenti nella regione Lombardia. Per l’acquisto dei tagliandi settore ospiti (quasi 300 i tagliandi venduti) non occorre la titolarità di tessera del tifoso. I titoli di accesso sono reperibili al Ticket Office del Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4 (chiuso lunedì, aperto negli altri giorni in orario 10-19), nelle ricevitorie Ticketone e on-line su www.ticketone.it. A disposizione i posti anche per le Genoa Experience e le Business Seats.

Prezzi Base (*Under 16)

Tribuna Inferiore Centrale 80 euro (*40 euro)

Distinti: 40 euro (*20 euro)

Gradinata Sud: 20 euro (*10)

Settore 5: 20 euro (*10)

Settore Ospiti: 20 euro (*10)