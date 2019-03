Savona-Bra 0-0, vincono le difese nel recupero

Finisce a reti bianche il match valevole per il recupero della 27° giornata del Campionato tra il Savona e il Bra.

Il Savona parte con il piglio giusto e dopo pochi minuti il diagonale di Tognoni esce fuori di poco. Alla mezz’ora è Lombardi a impegnare Bonofiglio con una bella punizione, ma l’estremo difensore avversario si fa trovare pronto. Dopo 10′ ci provano ancora i biancobluù questa volta con Kallon, ma il suo mancino sfiora la porta. Termina così la prima fase di gioco.

Nella ripresa poche occasioni da gol per entrambe le formazioni ma con la squadra di mister Grandoni che colleziona parecchi calci d’angolo senza però riuscirli a sfruttare. Il Savona per dar maggior peso alla fase offensiva, al 65′ sostituisce Lombardi e Tognoni, al loro posto subentrano Piacentini e Virdis. Al 70′ i padroni di casa restano in 10 per l’espulsione di Vittiglio.

Succede poi poco e niente al Bacigalupo con il Savona che in inferiorità numerica e contro vento protegge il risultato; così la gara termina sullo 0-0.

Ora testa subito alla prossima partita, tra 4 giorni si gioca contro il Borgosesia.