Genoa-Inter, Prendelli: Vogliamo metterli in difficoltà

Prandelli presenta la sfida casalinga contro l’Inter nel turno infrasettimanale, dopo giorni di tensione all’interno del gruppo rossoblù reduce dal ko domenicale contro l’Udinese allo stadio Friuli.

“Siamo due squadre in lotta per obiettivi importanti: una per la salvezza e una per la Champions. Le due rose hanno valori molto diversi ma se useremo la fame che ci ha contraddistinto in alcune gare metteremo in difficoltà anche una grande come l’Inter. Sono convinto di vedere una squadra completamente diversa rispetto alla sfida di Udine. Saremo in campo, avremo il nostro pubblico e cercheremo di mettere in difficoltà una squadra arrabbiata”