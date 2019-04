Torino-Samp, Giampaolo: Sfida decisiva per l’Europa

Il campionato incombe. Domani, mercoledì, si torna in campo per l’ultimo turno infrasettimanale e la Sampdoria sarà impegnata all’”Olimpico” di Torino per sfidare i granata in quello che può essere definito a tutti gli effetti uno scontro diretto per l’Europa. «Gara decisiva? Per la Champions League sicuramente, per l’Europa League direi di no – dichiara in esclusiva al media ufficiale Marco Giampaolo dal ritiro di “Novarello” -. Siamo lì e dobbiamo provare a giocarci tutte le nostre carte, ma poter parlare di Champions il 2 aprile è un bel passo avanti per noi».

Ritiro. La vittoria sul Milan ha rappresentato un’iniezione di fiducia per i blucerchiati, saliti a Granozzo con Monticello per provare a recuperare più in fretta le energie spese. «I tre punti conquistati sabato sera ci danno slancio, fiducia – spiega il mister -, ma al tempo stesso ci sono costati stanchezza e qualche acciacco: contro i rossoneri abbiamo giocato la partita più intensa della stagione e ora dovremo essere bravi a recuperare in fretta. Il ritiro serve soprattutto a questo, però lo avevamo già concordato».

Granata. «Il Torino è una squadra forte, costruita per raggiungere determinati obiettivi – parla chiaro il tecnico -. In estate ha trattenuto Belotti, per il quale erano arrivate offerte quasi irrinunciabili, ha rafforzato l’organico che può disporre di elementi di qualità e forza fisica: mi aspetto un avversario tosto, complicato. Adesso siamo dentro il tour de force e dobbiamo saperci stare».

Uomini. Per farlo però è necessario che il Doria giochi una partita giusta. «Come ho già detto alla viglia della sfida con il Milan, anche per questa sfida schiererò l’undici migliore – conclude Giampaolo -. Abbiamo alcuni uomini che sono a rischio infortunio, quindi dovremo essere bravi a dosarne l’impiego: manderò in campo chi penso possa darmi di più».