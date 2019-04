Racing for Genova Team a tutto campo

Entra nel vivo la stagione agonistica della Racing for Genova Team che nel prossimo fine settimana sarà impegnata in ben quattro differenti discipline: rally, slalom e velocità, sia in salita che in circuito. “Siamo tra le poche scuderie in Italia che sostengono un’attività automobilistico – sportiva così diversificata – osserva Raffaele Caliro, direttore sportivo del sodalizio – è un onere pesante da seguire e da gestire ma fa fede alla nostra mission, supportare al massimo i nostri portacolori”.

Due gli equipaggi della Racing for Genova Team che saranno impegnati in campo rallystico. Sabato e domenica prossimi, Gigi Giacobone, per la prima volta al volante di una Skoda Fabia R5, e Monica Cicognini saranno infatti in lizza a Reggio Emilia nella 40^ edizione del Rally “Appennino Reggiano”, prova d’apertura dell’ambita International Rally Cup. Qualche ora prima Angelo Ferrari e Sara Montavoci, con la loro Citroën Saxo di classe N2, invece prenderanno il via, in quel di Volterra, per gli affascinanti ed impegnativi sterrati su cui è articolata l’11^ edizione della Coppa “Liburna Terra”.

Passando ai “birilli”, debutto stagionale, domenica prossima in Sardegna, per Alessandro Polini, in lizza nella 5^ edizione dello Slalom “Città di Dorgali” per testare la sua rinnovata Polini 01 Bmw e celebrare la recente conquista del titolo di Campione sociale Aci Genova 2018 per questa specialità. Sempre slalom, ma in versione “XL”, domenica sul Circuito del Sele per Giacomo Gozzi che a Battipaglia affronterà la 31^ “Coppa della Primavera”: per l’occasione, il portacolori della Racing for Genova Team porterà in gara, per la prima volta, una Radical Sport.

Velocità pura anche nell’impegno di Stefano Zambelli, che sabato e domenica utilizzerà una Triumph Dolomite Sprint nella 33^ edizione della prestigiosa “Camucia – Cortona”, in programma in provincia di Arezzo e valida quale prova d’apertura del Campionato italiano Montagna per vetture storiche.