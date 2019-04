Genoa-Inter, biglietti ancora disponibili oggi

Dalle ore 18 apriranno le biglietterie dello stadio in via Monnet, fronte tribuna, dove saranno acquistabili i tagliandi di ingresso per Genoa-Inter anche dai residenti nella regione Lombardia, fatta eccezione per il settore ospiti la cui prevendita sta per concludersi. Nella giornata di mercoledì i titoli di accesso saranno disponibili inoltre al Ticket Office del GMS in via al Porto Antico 4 (orario continuato 10-19), nelle ricevitorie Ticketone e on-line su www.ticketone.it .Match sponsor dell’incontro sarà Zentina, secondo sponsor di maglia. Quasi un centinaio i partecipanti alla Genoa Experience, il tour guidato allo stadio. I varchi d’ingresso verranno aperti alle 19. Sono tecnicamente tutti abilitati alla lettura dei biglietti caricati sui dispositivi smart-phone.