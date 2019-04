Genoa, 23 convocati per la sfida contro l’Inter

Un pomeriggio intensissimo ieri al ‘Signorini’ aperto da una riunione fiume per fare il punto alla vigilia della partita con l’Inter e proseguito poi sul terreno di gioco dove i lavori si sono protratti più a lungo rispetto agli standard tra ripasso degli schemi, partitelle a perimetro ridotto e calci da fermo per scaldare la mira. Un lavoro a 360 gradi per ottimizzare vari aspetti in una preparazione breve data la collocazione infrasettimanale. A chiusura di giornata la squadra ha raggiunto la sede del ritiro dove trascorrerà le ore di attesa. Sono ventitré i convocati per il match con i nerazzurri. Questi con i numeri di maglia: Marchetti (1), Gunter (3), Lerager (8), Sanabria (9), Lapadula (10), Kouamé (11), Pezzella (13), Biraschi (14), Mazzitelli (15), Romero (17), Rolon (18), Pandev (19), Radovanovic (21), Lazovic (22), Bessa (24), Sturaro (27), Pereira (32), Lakicevic (33), Favilli (39), Veloso (44), Zukanovic (87), Jandrei (93), Radu (97).