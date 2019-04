Torino-Samp, Giampaolo ha portato 21 giocatori in Piemonte

Direzione Torino. Ultimati in mattinata ieri i lavori tecnico-tattici sul campo di “Novarello”, la Sampdoria ha lasciato il ritiro di Granozzo con Monticello per raggiungere il capoluogo piemontese, dove domani sera, mercoledì, affronterà i granata nel turno infrasettimanale della Serie A. A seguire l’elenco dei 21 blucerchiati convocati per la sfida dello stadio “Olimpico”.

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Defrel, Gabbiadini, Quagliarella, Sau.

Sfida decisiva per l’Europa come sottolineato dal tecnico Giampaolo che dunque opererà un ristretto turn over per essere competitivi al massimo verso l’obiettivo risultato positivo.