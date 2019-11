Genoa, in venti rimasti a Genova con Thiago Motta

Fuori i gps dai magazzini e strumentazioni sofisticate. Computer e telecamere accese. E’ ripresa stamattina, con la coppia Barreca e Ghiglione, l’attività del team.

Test aerobici e rilevazioni funzionali per tutti con l’equipe del prof. Di Paco, a 25 minuti di distanza tra un tandem e l’altro. Sono venti gli elementi rimasti alle dipendenze di mister Thiago Motta. Un numero sufficiente per impostare programmi articolati. Non si è allontanato da Genova, oltre a Lerager risparmiato dalla chiamata in nazionale per evitare sovraccarichi, Sanabria che ha rinunciato al Paraguay in attesa della nascita del primogenito. Nel pomeriggio la squadra, dopo il pranzo nella club house, sosterrà una sessione collettiva.