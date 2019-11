Entella, prevendita per l’Amichevole contro la Fiorentina

Sono in vendita i biglietti per l’amichevole di sabato dell’Entella contro la Fiorentina all’Artemio Franchi.

Sfida dal grande fascino per i ragazzi di Boscaglia.

GARA AMICHEVOLE

ACF FIORENTINA vs VIRTUS ENTELLA STADIO ARTEMIO FRANCHI

SABATO 16/11/2019 ORE 15:00

CALENDARIO DI VENDITA

PREVENDITA: Dal 06/11/2019 ore 15:00 al 16/11/2019 ore 15:00 del solo Settore di Tribuna coperta.

TABELLA PREZZI

SETTORE

INTERO

RIDOTTO UNDER 14

TRIBUNA VIP (TVA-TVB)

€5

€1

TRIBUNA D’ONORE (TOA-TOB)

€5

€1

POLTRONISSIMA (PLA-PLB)

€5

€1

INTERO: Presso il circuito Ticketone ed il canale web https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600119

RIDOTTO UNDER 14: Promozione per tutti i ragazzi nati dal 01/01/2006, acquisto contestuale con un accompagnatore, presso le biglietterie ACF Fiorentina.

NON DISPONIBILE

NON DISPONIBILE

NON DISPONIBILE

I biglietti potranno essere acquistati anche a Chiavari alla Tabaccheria Metaldi via martiri della liberazione