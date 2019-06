Genoa, il Grifone Marco Carparelli compie gli anni

Quarantatré anni e nessuna voglia di smettere. Uno che non molla mai, ma questo si sapeva. Compie gli anni Marco Carparelli, tra i tanti cuori rossoblù fulminati sulla via del Grifone. Ex calciatore? Macché. Tutt’ora lo si vede sgambettare nel ponente ligure.

Con il Grifone ha collezionato oltre 150 presenze, condite da quasi 50 reti. Tra le parecchie memorabili quella realizzata, era il 20 marzo 2000, con un colpo di testa d’astuzia sotto la Gradinata Nord. Decise il derby della lanterna. L’esperienza con il ‘Vecchio Balordo’, che di tanto in tanto segue dal vivo al Ferraris, andò avanti dal luglio 1999 al gennaio 2003 e poi dal gennaio al giugno 2005. Giornata di compleanni poi per altri due ex: Pasquale Iachini (62 presenze e 10 gol negli anni Ottanta) e Lucas Pratto (17 partite e 3 sigilli nella stagione 2011/12).