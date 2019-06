Genoa, Perinetti premiato da Fooball Leader

Non che manchino nella già munita collezione, ma un premio fa sempre piacere. Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, riceverà dagli organizzatori di “Football Leader” il riconoscimento assegnato nella categoria scouting, “per la carriera di scopritore di talenti” nelle direzioni sportive dei club per cui ha prestato servizio. La cerimonia di consegna è prevista oggi all’Auditorium del Royal Continental Hotel di Napoli, alla presenza di illustri personaggi del mondo del calcio e dello sport, provenienti anche da fuori Italia. A seguire è in programma una cena di gala nella splendida location di D’Angelo Santa Caterina. Per l’assegnazione del premio a Perinetti, tra i consiglieri dell’A.d.i.s.e. la categoria che riunisce i direttori sportivi e i segretari, sono state sottolineate nella motivazione “le straordinarie competenze e un raro fiuto per i giovani campioni”.