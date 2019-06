La polizia arresta due albanesi con oltre tre chili di coca

La polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova, ha arrestato in flagranza, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, due albanesi, rispettivamente di 30 e 35 anni, Hasanaj Aurel e Lika Meti, entrambi pregiudicati, trovati in possessi di circa 3 chili di cocaina.

Nell’ambito dei costanti servizi rivolti al contrasto dello spaccio di droga al dettaglio e dei canali di rifornimento, personale la Sezione Antidroga della Squadra mobile, in cooperazione con personale del Compartimento Polizia Stradale Liguria di Genova, dopo un’incessante attività di osservazione, controllo e pedinamento ha individuato e sottoposto a controllo l’Hasanaj a bordo di un Fiat Doblò, rinvenendo tre panetti di cocaina del peso di circa 3 chili e mezzo complessivi.

La perquisizione estesa anche all’abitazione che l’uomo condivide con il Lika, suo connazionale, commerciante in auto da e per l’Albania, anch’egli sottoposto ad arresto, ha consentito di rinvenire ulteriori 50 grammi oltre che bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Il Lika, già precedentemente espulso dall’Italia, non sarebbe dovuto rientrare nel nostro paese almeno sino al 2022.

L’arresto ha inferto un duro colpo all’organizzazione criminale.

Al termine degli atti di rito i due arrestati sono stati condotti presso il carcere di Marassi.