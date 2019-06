Genoa, il centro sportivo Signorini si rifà il look

Sono iniziati a spron battuto con l’apertura dei cantieri i lavori di riqualificazione al Centro Sportivo Gianluca Signorini, sulla base degli investimenti messi in preventivo dalla proprietà e dei progetti finalizzati al miglioramento delle strutture sportive. A esecuzione degli interventi, coordinati dall’architetto Mario Zeduri, staff e team potranno contare su due campi nuovi di zecca posizionati in senso perpendicolare rispetto alla sede di Villa Rostan, di nuovi spazi multifunzionali e di una palestra completamente riammodernata. Per le opere in fieri è stato coinvolto un pool di aziende specializzate nell’ottimizzazione delle aree sportive verdi (Viridia S.r.l.), nel campo dell’edilizia (BRC S.p.A. ed Edilquadrifoglio S.r.l.) e nella gestione dei sistemi informativi (Safenetwork S.r.l.). Il termine indicativo è previsto nel corso del mese di agosto.