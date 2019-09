Genoa, Grifone pronto per il match contro il Bologna

Grifoni in volo per il match in notturna del turno infrasettimanale. Il poco tempo che separa dalla sfida con il Bologna, il calcio d’inizio è alle 21, è stato scandito dalle raccomandazioni dello staff. In mattinata i convocati hanno presenziato alla riunione indetta al Tower Hotel, dove hanno preso alloggio martedì sera. In precedenza i preparatori avevano preso in consegna il gruppo. Una serie di allungamenti per sciogliere i muscoli e allentare la tensione. Pranzo e riposo. Poi merenda e un’altra riunione prima di salire sulla Freccia Rossoblù, di ritorno dalla trasferta in Sardegna e pronta per partire in direzione stadio poco dopo le 19.