Samp-Fiorentina, Di Francesco: Voglio l’atteggiamento giusto

La Sampdoria è già a Coverciano. Al centro tecnico federale i blucerchiati di Eusebio Di Francesco hanno svolto gli ultimi due allenamenti in vista della sfida di questasera, mercoledì. «Abbiamo scelto di partire con qualche ora di anticipo per recuperare meglio le energie, fare delle valutazioni su alcuni calciatori scesi in campo domenica e preparare bene la gara con la Fiorentina», spiega il mister al media ufficiale.

Atteggiamento. A prescindere dall’undici che manderà in campo Di Francesco vuole rivedere la stessa Samp capace di superare la formazione di Mazzarri. «Potrebbero cambiare gli interpreti rispetto al Torino – rivela -, ma al di là di chi scenderà in campo al “Franchi” il nostro atteggiamento non dovrà cambiare: l’equilibrio e la voglia di rimanere sempre in partita visti con i granata dovranno accompagnarci per tutto l’arco del campionato».

Viola. Due punti all’attivo e ultimo posto non devono ingannare. Il tecnico blucerchiato però non si fida dei numeri e tesse le lodi dei viola che vanno affrontati con rispetto e concentrazione. «La Fiorentina ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato – conclude -. Ha elementi importanti a cui si è aggiunto un campione, un leader come Ribery: ritengo dunque che si debba affrontare con grandissima attenzione, perché la classifica attuale non rispecchia i reali valori dell’avversario».