Genoa, già 1.200 biglietti venduti per il Franchi

Una dozzina di pullman completati dai club che hanno organizzato il viaggio, tuttora impegnati a cercarne altri visto il flusso di richieste.

E 1.200 supporter con il biglietto già in tasca per il settore ospiti dello stadio Franchi, dove domenica sera si giocherà il match con la Fiorentina. La tifoseria del Grifo si sta mobilitando per la trasferta di Firenze, ultimo atto del campionato 2018/19. Sino a tutto giovedì i titoli di accesso riservati ai supporter rossoblù saranno acquistabili solo dai possessori di Dna Genoa o Our Away. Dove? Nelle ricevitorie del circuito Ticketone opppure sul canale on-line www.ticketone.it. Da venerdì (il settore ospiti consta di circa 2.350 posti a sedere) i tagliandi saranno disponibili in vendita libera anche per i non titolari di tdt.