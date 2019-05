Fiorentina-Genoa, dubbi in difesa e centrocampo per Montella

Non solo Genoa, i tifosi rossoblù da una settimana hanno lo sguardo fisso verso Firenze per capire come gli avversari arriveranno a questa sfida clou per il destino salvezza di entrambe le compagini.

Montella ha alcuni dubbi in testa per la formazione anti Grifone.

In difesa torna Pezzella, giocherà con la mascherina al posto di Ceccherini (Hugo sembra in buona forma e dunque in vantaggio sull’ex Crotone).

A centrocampo sono sicuri del posto Veretout e Gerson (possibile la riproposizione in cabina di regia, l’esperimento non è dispiaciuto) con un ballottaggio aperto tra Dabo e Benassi per la terza maglia.

In attacco non sembrano esserci particolari dubbi. Con Chiesa e Muriel ci sarà Mirallas. Simeone partirà dalla panchina insieme a Vlahovic.