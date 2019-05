Rally, ottimi punti per Lanterna Corse al Camunia

Si è conclusa positivamente la trasferta lombarda al Camunia Rally per Alberto Verardo e Cristina Rinaldis.

I portacolori della Lanterna Corse Rally Team, che in questa stagione partecipano al Trofeo Corri con Clio N3, hanno affrontato la difficile competizione bresciana nel migliore dei modi, riuscendo a combinare le prestazioni con una gestione attenta della gara. Le condizioni meteo hanno aumentato le difficoltà di un rally che la coppia genovese affrontava per la prima volta, ma il risultato finale è stato davvero soddisfacente.

Verardo ha infatti terminato al quarto posto in classe N3, salendo sul podio tra i piloti iscritti al Trofeo e portando a casa una importantissima terza posizione, la stessa che adesso il portacolori della Lanterna Corse Rally Team occupa nella graduatoria del monomarca francese.

“Affrontare una gara per la prima volta è sempre una sfida, in più ci si è messa la pioggia a complicare il tutto. L’insidia era sempre dietro l’angolo, l’obiettivo principale era quello di arrivare al traguardo indenni. Siamo molto soddisfatti della prestazione, specialmente per i punti preziosi raccolti nel Trofeo” – ha dichiarato un soddisfatto Verardo al ritorno dalla trasferta lombarda. Il prossimo appuntamento del Trofeo Corri con Clio sarà il Rally della Lanterna, in programma il 31 agosto / 1 settembre.