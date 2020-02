Genoa, focus sull’avversario: Lazio miglior attacco e difesa

Numeri da ‘paura’. Quelli appesi alle ali dell’Aquila laziale in volo sul campionato per prenderselo. Miglior attacco con 55 reti in 24 partite, miglior difesa con 21 gol incassati. La squadra di mister Inzaghi ha gettato la maschera. Diciassette successi, cinque pareggi e due sconfitte nel computo generale tra incontri in casa e in trasferta (7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte lo score lontano dall’Olimpico e Olimpia). Una serie di 19 risultati utili consecutivi. Rispetto al torneo 2018/19, con 14 sfide da giocare, Immobile e compagni hanno già collezionato quasi gli stessi punti (56), di quelli archiviati alla fine del campionato passato (59). Per il Genoa una fantastica occasione, nel contesto delle difficoltà, ma anche delle opportunità che una partita singola concede, per aggiungere altre tacche nel processo di crescita in campo, di spirito e mentalità.