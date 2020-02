Viareggio Cup, i gironi della Coppa Carnevale

In attesa della presentazione ufficiale, sono stati sorteggiati i gironi della 72ma Viareggio Cup, vinta due volte dal Grifone (l’ultima nel 2007, era il 19 febbraio), finalista nella scorsa stagione quando s’impose il Bologna. Saranno 32 le squadre, suddivise in 8 raggruppamenti da quattro, ai nastri di partenza. Da quest’anno la manifestazione è riservata alle squadre Under 18 e vedrà la partecipazione, dunque, dei ragazzi allenati da Gennaro Ruotolo, recordman di presenze nella storia del ‘Vecchio Balordo’. Le sedi abbinate a campi e stadi che ospiteranno le partite verranno comunicate in seguito, mentre sono già decise le date che vedranno all’opera il Genoa (17, 19 e 21 marzo).

a Sampdoria di Tufano è stata inserita nel Girone 4 del Gruppo A e se la vedrà con i danesi dell’Aarhus, lo Spezia e gli statunitensi dell’United Youth Soccer Stars. Le partite del Gruppo A – con sedi e orari ancora da definire – si disputeranno lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20 marzo.

Gruppo A

Girone 1: Bologna, Newell’s Old Boys (Argentina), Sassuolo, Carrarese

Girone 2: Inter, A.P.I.A. Leichhardt (Australia), Parma, Alex Transfiguration (Nigeria)

Girone 3: Roma, Mettas Riga (Lettonia), Livorno, Pescara

Girone 4: Sampdoria, Aarhus (Danimarca), Spezia, United Youth Soccer Stars (Stati Uniti)

Gruppo B

Girone 5: Atalanta, Atlantida Juniors (Uruguay), Spal, Tiki Taka Academy (Nigeria)

Girone 6: Fiorentina, Atromitos (Grecia), Genoa, Westchester United (Stati Uniti)

Girone 7: Torino, Rayo Vallecano (Spagna), Empoli, Cosenza

Girone 8: Milan, Botafogo (Brasile), Rappresentativa Serie D, Euro L.I.A.C. New York (Stati Uniti)