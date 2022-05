Genoa, Faccenda ricorda quel famoso gol salvezza a Napoli

Faccenda ricorda il gol che aveva permesso al Genoa di salvarsi a Napoli negli anni 80. Da li è nato il gemellaggio tra Genoa e Napoli che ha visto anche festeggiare insieme il ritorno in A nel 2007.

“Sono passati quarant’anni, ma a me sembra ieri. Ho ricordi nitidissimi: il corner di Iachini, Russo che di testa allunga la traiettoria, io che sbuco sul secondo palo colpendo al volo di interno destro e mettendo la palla tra il montante ed il portiere. E certamente non ho dimenticato che il calcio d’angolo fu propiziato da un rinvio sbagliato di Castellini, il portiere del Napoli. La palla gli scivolò dalle mani e invece che in avanti finì così in calcio d’angolo. Quel gol fu molto chiacchierato, ma vi posso assicurare che fu di un grandissimo indice di difficoltà. Ancora adesso faccio fatica a capire come ho fatto a metterla proprio lì, trovando il pertugio giusto”.