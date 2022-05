Calcio – Il Levanto fa visita al Marassi

Levanto – <Non andremo là a giocare una mezza amichevole>.

Piergiorgio Bussani, segretario del Levanto, si esprime così tra il serio e il faceto…però intanto lo dice. Intendiamoci, non ci sono da temere propositi persino bellicosi da parte levantese, altrimenti tale e tanto gentiluomo si guarderebbe bene dall’emettere simile esternazione; tuttavia quest’ultima tradisce che in biancoceleste non si sono scordati di quando, in occasione del turno d’andata, il Marassi 1965 rifiutò di concedere il rinvio ai rivieraschi al tempo alle prese con problemi di pandemia (se le parti erano d’accordo per la federcalcio non c’erano problemi). Risultato la vittoria per due a zero dei genovesi su degli avversari pareggio rimaneggiati.

Tutto lì, ora peraltro il Levanto è da tempo tranquillo in quanto matematicamente salvo dalla retrocessione in 1.a Categoria, come il Marassi peraltro è da ancor prima. Tuttavia, il contesto psicologico appare adeguato, perché si possa confidare che non sarà il classico confronto soporifero all’ultima giornata.

Per la cronaca si gioca domenica 8/5/, ore 15 al “Vallebona” di Bavari con arbitro Bertorelli di Genova, per quella che nel Girone B del campionato di Promozione ligure è l’ultima giornata di “regular season”.

Nella foto Piergiorgio Bussani, dietro di lui Corrado Baietto, altro dirigente dell’ Asd Levanto Calcio