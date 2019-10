Genoa, oltre 500 tifosi al Tardini contro il Parma

Numeri in costante aumento. La voglia di seguire il Grifone non passa mai di moda. Una trasferta gettonata, anche grazie alla relativa vicinanza da Genova.

E i supporter rossoblù non mancheranno. Sono già quasi 600 con il titolo d’accesso in mano per Parma-Genoa (domenica, h18), e la quota lievita di ora in ora. I varchi apriraranno entro le ore 16:15 di domenica. La società Parma Calcio e il Comune di Parma hanno predisposto un servizio “navetta” che permette di giungere dall’uscita dell’Autostrada direttamente all’ingresso del Settore Ospiti dello Stadio Tardini in comodità e in sicurezza: i pullman gratuiti e disponibili sia all’andata che al termine della gara, sono predisposti presso il parcheggio “Scambiatore Nord” in Viale delle Esposizioni all’uscita del casello di Parma dell’Autostrada A1.