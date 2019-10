Genoa, domani la ripresa con il rebus Andreazzoli

Due giorni di riposo, domenica e lunedì, per riparare le ammaccature lasciate dall’incontro con il Milan. L’appuntamento al Centro Signorini è fissato per martedì, quando il gruppo, o quel che ne resta viste le convocazioni nelle nazionali, si ritroverà per riaccendere il motore e inserire la marcia. Lo staff sanitario ha disposto accertamenti medici per valutare l’entità dell’infortunio riportato a un flessore dal capitano Mimmo Criscito. “Sospettiamo un guaio serio” il commento a botta calda di mister Andreazzoli in sala stampa. Un’assenza che andrà aggiungersi, nell’ottica della trasferta di Parma, a quelle dettate dai provvedimenti del giudice sportivo. Saranno diversi i ragazzi del settore giovanile che faranno capolino negli allenamenti in settimana.