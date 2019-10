Samp, si lavora alla risoluzione con mister Di Francesco

Il futuro di Eusebio Di Francesco sembra ormai già deciso e sembrano i dettagli, non di poco conto, a frenare l’esonero del tecnico ex Roma e Sassuolo.

Il patron Massimo Ferrero sta studiando se sia possibile una risoluzione con buonuscita per non pesare troppo sulle casse societarie. Il contratto di Di Francesco è infatti molto oneroso, 1,8 milioni a stagione netti per tre anni che va sommato a quello dei suoi collaboratori. Ma il tecnico pescarese non sembra intenzionato ad accettare la proposta e questo sta bloccando anche la scelta sul suo possibile sostituto.

Il nome più accreditato è infatti quello di Stefano Pioli, già in lizza per il dopo Giampaolo in estate.