Genoa, da lunedì truppa a lavoro a Masone

La partita con la Massese di oggi. Poi l’ultima seduta di sabato a Cavriago, il rientro in sede e la ripresa, nella settimana che porta alla Coppa Italia, lunedì pomeriggio a Masone (allenamento intorno alle 17 in orario da confermare). Per i tanti tifosi che risiedono da quelle parti la possibilità di godersi la compagnia del Grifone. L’entroterra si appresta a colorarsi di rossoblù già nel fine settimana. Sabato e domenica ai Giardini della Tavola Bronzea di Serra Riccò torna “Grifoni in Festa”. L’evento organizzato dal Genoa Club Mario Casanova e dal gruppo C.d.B. Si mangia, beve e balla (apertura stand alle 19) con spettacoli e musica dal vivo. E a proposito di club. E’ nato il Genoa Club Arquata Scrivia. Benarrivati!