Violenze su ex compagna: pregiudicato 55enne genovese arrestato

Violenze sulla ex compagna, che avrebbe tentato pure di strangolare. Pluripregiudicato 55enne genovese arrestato dalla Polizia.

Stamane i responsabili della Squadra Mobile di Genova hanno riferito di averlo rinchiuso nel carcere di Marassi con le accuse di “maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate” ma non per tentato omicidio.

In ogni caso, gli elementi raccolti dalla Polizia hanno definito un quadro drammatico in cui la condotta “violenta e ingiuriosa” dell’ex compagno nei confronti dell’ex compagna 50enne, anche lei genovese, si sarebbe protratta dall’inizio della loro relazione sentimentale per circa un anno.

Sempre secondo quanto riferito dagli investigatori, il 55enne convivente era molto geloso e spesso si ubriacava. Inoltre, sottoponeva la vittima a violenze verbali e fisiche, assoggettandola ad un regime di vita avvilente sostanzialmente “fatto di gesti di disprezzo, asservimento, umiliazione, aggressioni e percosse”.

La 50enne non aveva mai fatto denuncia alle Forze dell’ordine, ma con il telefono cellulare si era fotografata le ecchimosi e le tumefazioni, soprattutto agli arti superiori, causate dal compagno durante gli scorsi mesi.

Lo scorso giugno era finalmente tornata a vivere nel suo appartamento, ma l’ex compagno non si era rassegnato. Infatti, dalle indagini risulta che avesse tentato di entrare e, non riuscendoci, avesse danneggiato le tapparelle, ignorando l’avvertimento dell’ex compagna di chiamare le Forze dell’ordine.

L’ultimo episodio di violenze risale al 27 luglio scorso, quando la 50enne aveva tuttavia accettato un appuntamento chiarificatore a casa del suo “carnefice”.

Durante l’ennesima scenata di gelosia, l’avrebbe “immobilizzata al letto, colpita con pugni al volto e alla schiena tentando infine di strangolarla a mani nude“.

La 50enne, scalciando, era però riuscita a fuggire e a recarsi in ospedale, dove era stata ricoverata in codice rosso per “lesioni plurime, contusioni al volto e un’emorragia sub congiuntivale giudicata guaribile in 30 giorni”.

A causa del “pericolo concreto e attuale” che il pluripregiudicato genovese “prosegua nella condotta di maltrattamenti o aggredisca ancor più violentemente la sua ex compagna” gli agenti della Squadra Mobile lo hanno quindi arrestato e rinchiuso nel carcere di Marassi.