Genoa, clamoroso: divorzio dal diesse Faggiano

Nonostante il derby vinto in rimonta in Coppa Italia in casa Genoa sono ore di tensione in vista del test chiave per la salvezza nel Monday Night del Ferraris contro il Parma.

Incrocio particolare per il direttore sportivo Faggiano che stava per ritrovare nuovamente la sua ex squadra con cui si è affermato in una stagione dalle grandissime soddisfazioni per la piazza ducale.

Non si può dire lo stesso per questo inizio di avventura rossoblù con risultati poco incoraggianti e due sole vittorie di cui l’ultima tre giorni fa in un derby di Coppa dai due volti.

Ma la notizia che arriva ha del clamoroso. In queste ore il Presidente Enrico Preziosi e la proprietà del club ligure hanno riflettuto su un clamoroso cambio nelle strategie mercato del club. E’ già finito il rapporto iniziato in estate con Faggiano e il suo staff.

fc