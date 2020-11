Lite fra fidanzati ubriachi a San Teodoro: due denunciati

Chiamati per una lite in strada in via Alizeri a San Teodoro, gli agenti delle volanti hanno subito notato una coppia di fidanzati in manifesto stato di ubriachezza.

I due hanno tentato di sviare i poliziotti dicendo di aver sentito delle grida provenienti da una via parallela, ma numerose persone alle finestre dei palazzi li indicavano come autori degli schiamazzi notturni.

Il ragazzo, un 24enne genovese, ha cominciato ad urlare ed inveire contro gli agenti, opponendo resistenza durante l’accompagnamento in Questura.

E’ stato così denunciato per resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficale.

Inoltre è stato sanzionato, insieme alla fidanzata, una 22enne genovese, per ubriachezza e mancato rispetto delle norme anti covid.