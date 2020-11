Torino-Samp, Ranieri: Sfida per ritrovarci

Obiettivo ritrovarsi. Archiviata la sconfitta nel derby, la Sampdoria è pronta a scendere nuovamente in campo, questa volta allo stadio “Olimpico” di Torino per la 9.a giornata della Serie A TIM. «Dimentichiamoci della Coppa Italia, adesso dobbiamo saper reagire – afferma Claudio Ranieri dalla sala stampa del “Mugnaini” -. Ci attende un avversario che come noi è alla ricerca di punti. Dopo tre gare positive, abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Voglio rivedere la Samp che conosco: meno bella e più pratica e con quella mentalità che ci ha permesso di uscire dal guado l’anno scorso».

Avversario. I granata dell’ex Giampaolo hanno incontrato diverse difficoltà in questa prima parte di stagione ma nelle ultime uscite sono apparsi in ripresa. «Era normale che il Torino impiegasse un po’ di tempo per memorizzare i principi tattici del nuovo allenatore – prosegue Ranieri -. Fanno girare palla velocemente con uno, massimo due tocchi e quando si va in pressione è molto difficile rubare loro palla. Noi dovremo giocare una partita accorta».