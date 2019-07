Genoa, campagna abbonamenti a quota 4 mila

E’ aperto pure oggi, lunedì, tradizionale giorno di chiusura, il Ticket Office al Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4. Lì si è concentrato sinora l’85% dei supporter che hanno rinnovato l’abbonamento in prelazione.

Il punto vendita ufficiale mantiene il primo posto nelle preferenze con dati quasi plebiscitari, spulciando tra le modalità varate dal club. Le vendite on-line, le ricevitorie e il call center rappresentano una opportunità, inseguendo però a distanza siderale. “Ogni minuto, ogni goal, ogni respiro”, il concept ideato per questa Campagna Abbonamenti, sta marciando spedita. Sono già state staccate 4mila tessere. Il Ticket Office resterà in servizio ogni giorni, sabato e domenica inclusi (10-19), sino al termine della prima fase il 9 agosto. Tutti ai propri posti.