Genoa-Cagliari, Schone: Concentrati sulla prestazione

Non guardare la classifica o, peggio ancora, farsi prendere dall’ansia e dalla pressione. Da buon regista, Lasse Schone, ha in testa la trama per la partita con il Cagliari. Pochi fronzoli, badare alla sostanza. “Veniamo da due prestazioni positive con Fiorentina e Atalanta. Hanno dato morale, ma non abbiamo fatto nulla…” ha confidato l’ex Ajax in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. “Siamo in un percorso di crescita che passa dal livello degli allenamenti e dalle prestazioni. Su quelle dobbiamo concentrarci come chiede mister Nicola. Sappiamo di dover migliorare in campo e nella mentalità. Siamo sulla strada buona, lavoriamo per questi. Vedo tanta partecipazione, e un gruppo unito, dentro e fuori lo spogliatoio di Villa Rostan. E’ un piacere lavorare qui. Ogni settimana va sempre meglio”.