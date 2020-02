Genoa, preparazione tattica in vista del Cagliari

La due giorni dalla partita al Ferraris. Sviluppi tattici e prove d’assieme, puntate in particolare sulla sincronizzazione dei movimenti, hanno monopolizzato le attenzioni generali al Centro Signorini, messo alle spalle dai giocatori a conclusione del pranzo. Resta solo la seduta di rifinitura per ultimare le pratiche sul campo, prima del trasferimento in ritiro per l’atto finale e i breefing da smarcare. Nessun giovane è stato precettato per l’occasione, il programma è stato portato a termine dagli stessi effettivi di ieri. A bordo campo presente il direttore Marroccu, tra i grandi ex della sfida con gli isolani.