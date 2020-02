Genoa-Cagliari, l’ex Eriksson: Avversario tosto

C’è chi studia l’italiano a suon di lezioni private o con l’uso di Skype. E chi invece si limita a un semplice ripasso, avendolo masticato durante la prima esperienza italiana. Guarda la combinazione, in Sardegna. E’ il caso di Sebastian Eriksson, il centrocampista ufficializzato dal club lo scorso 23 gennaio. Al Ferarris l’ex Goteborg ritroverà proprio il Cagliari. “Ho bei ricordi del periodo nella città del casteddu” ha raccontato in un’intervista per Sky Sport. “Sono stati anni in cui ho imparato molto. Domenica? E’ una partita molto difficile contro una squadra forte. La classifica parla chiaro. Faremo del nostro meglio per continuare sulla strada indicata dal mister. Mi trovo bene con lui, è un ottimo allenatore. Non dobbiamo pensare al risultato, ma tirare fuori il massimo delle potenzialità attuali e alzare lo standard delle prestazioni. C’è tanto da fare”.